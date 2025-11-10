¿Cuánto cuesta llenar el carrito del súper?

Un informe realizado por la consultora privada Analytica, arrojó como resultado que el “carrito” del súper más caro, según datos del mes de septiembre de 2025, corresponde a Santa Cruz, con $ 800.594.

Pero no es la única provincia de la Patagonia que lidera el ranking: en Chubut cuesta $ 790.224, mientras que en Río Negro $ 782.517, en Neuquén $ 777.616 y finalmente, en Tierra del Fuego llenar el “changuito” sale $ 776.522.

De esta forma, aunque parece lógico debido a que en cada evaluación del costo de vida del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) la región casi siempre tiene una inflación más alta que el resto del país, no es casual que sea la de mayor presión sobre el gasto doméstico para comida y bebida no alcohólica.

Los datos

Según el mismo informe de Analítica, el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia tipo (dos adultos y dos menores) aumentó en promedio entre 1,2% y 3,3% en los distintos puntos del país.

Así es el mapa de costos del “changuito” en la Argentina.



En la comparación mensual, las provincias con mayores subas porcentuales en el costo del “changuito” resultaron ser Río Negro (+3,30%), Neuquén (+2,96%) y Corrientes (+2,94%). En cambio, los incrementos más bajos aparecieron en Tucumán (+1,44%), La Rioja (+1,2%) y Salta (+1,2%).

El ranking de las canastas más accesibles lo conforman: Corrientes ($ 737.440), Formosa ($ 735.817) y Misiones ($ 732.793), muy lejos de los niveles del sur. Así, los hogares de estas provincias pudieron encontrar diferencias de casi $ 70.000 respecto al tope presentado por Santa Cruz.

Al analizar variaciones absolutas en pesos respecto al valor del 29 de agosto, la consultora identificó aumentos nominales de $ 27.602 en Neuquén, $ 25.732 en San Luis y $ 23.561 en Río Negro. Los montos más bajos se concentraron en Salta (+$ 9.195), Misiones (+$ 8.788) y La Rioja (+$ 2.336).

Lo que más subió

Dentro de la canasta de productos, el aceite de girasol sobresalió como el artículo con mayor aumento, con subas del 4% al 9% en casi todas las provincias. El precio del azúcar también ascendió de forma generalizada, con saltos del 1% al 3% en la mayoría de las jurisdicciones.

El aceite de girasol sobresalió como el artículo con mayor aumento, con subas del 4% al 9%.

El reporte destaca que La Pampa (+4,6%) y Misiones (+8,6%) sobrepasaron esos valores promedio, mientras que en el Conurbano (+0,3%), Santa Cruz (+0,4%) y Corrientes (+0,2%) el alza fue mucho menor. Mendoza registró una baja de -5,4%. Otras variaciones dentro de la canasta muestran que las arvejas en conserva mantuvieron precios estables en casi todo el país, aunque las provincias de la Patagonia observaron subas cercanas al 3%.

Así son los datos a nivel nacional

Entre las causas de la dispersión de precios, Analytica puntualizó la diferencia en el costo de vida entre regiones. En la Patagonia, el costo del carrito del super coincide con salarios promedios más elevados dentro del sector privado formal. Santa Cruz, con la canasta más costosa, exhibe el segundo salario privado registrado más alto del país después de Neuquén. Por eso, el efecto de precios altos se compensa -al menos en parte- con remuneraciones más elevadas: en la región, la relación costo de la canasta sobre dos salarios promedio se ubica en 15,5%.

En el NEA, la situación es inversa. A pesar de que las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones muestran los precios más bajos del ranking, el poder de compra quedó aún más erosionado. Según el informe, en esa zona el costo del carrito del super representa el 29,6% de la suma de dos salarios promedio.

En el caso de Salta, el salario promedio en Salta en marzo de 2025 fue de aproximadamente $1.374.190 brutos para trabajadores registrados del sector privado, según datos oficiales. Lo que representa que el costo de la canasta, con un solo integrante de la familia promedio trabajando, consume el 50 por ciento del sueldo.