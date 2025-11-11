Santilli juró como ministro del Interior y lanzó una gira federal

El ex diputado del PRO Diego Santilli juró ayer su cargo como ministro del Interior de la Nación, ratificó que su prioridad será conseguir "las reformas estructurales" que plantea el presidente Javier Milei e iniciará hoy una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde juró por "Dios y por la patria".

Participaron del acto familiares del funcionario, integrantes del Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de algunos referentes del PRO como el diputado Cristian Ritondo y el diputado provincial electo Guillermo Montenegro.

Consutlado sobre la ausencia de Mauricio Macri en la ceremonia, Santilli respondió que fue una "invitación chiquita, quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer a hoy, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para otro".

"Vamos por las reformas que el país necesita, que los argentinos necesitan. Vengo a trabajar para obtener las reformas que busca el Presidente. Vengo a cumplir una tarea que el Presidente me ha encomendado y trabajaré para eso, que es avanzar con las reformas estructurales", dijo el funcionario la prensa acreditada en la Casa Rosada minutos después asumir el cargo de manera formal.

En rigor, Santilli ya viene cumpliendo su nuevo rol desde que Milei se lo comunicara en una reunión privada en la Quinta de Olivos hace dos semanas.

La semana pasada, el ex diputado inició en la Rosada una ronda de reuniones bilaterales con gobernadores, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que continuó ayer, mientras que mañana iniciará una gira para seguir dialogando con mandatarios provinciales aliados.

Con Sáenz

Santilli eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial y mañana tiene previsto hacer lo mismo con Gustavo Sáenz.

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con "10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente" y que habían firmado el Pacto de Mayo para consensuar las iniciativas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Los gobernadores influyen sobre un número de diputados y senadores nacionales que la gestión libertaria necesitará tener de su lado para avanzar con los proyectos que garanticen la puesta en marcha de esas reformas.