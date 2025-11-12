El PRO se mantendrá como bloque independiente en Diputados

En una reunión clave llevada a cabo en la sede partidaria de Balcarce 412, el Consejo Nacional del PRO, encabezado por el expresidente Mauricio Macri, definió hoy el rumbo del partido de cara al nuevo período legislativo que comenzará el 10 de diciembre. La cita, la primera formal tras las elecciones legislativas de octubre, reafirmó que el PRO se mantendrá como bloque independiente en la Cámara de Diputados, evitando conformar un interbloque con La Libertad Avanza (LLA), a pesar de las tensiones con el gobierno de Javier Milei.

Durante el encuentro, que se extendió por más de tres horas, Cristian Ritondo fue confirmado como presidente del bloque del PRO en Diputados, que contará con 16 legisladores. Esta decisión busca consolidar la identidad del partido y frenar las fugas recientes hacia el oficialismo. En las últimas semanas, el PRO sufrió la salida de al menos ocho diputados hacia LLA, sector liderado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A esto se sumó la renuncia de Diego Santilli para asumir como ministro del Interior, lo que redujo el bloque a 16 integrantes.

El encuentro reunió a figuras clave del PRO, entre ellas, la vicepresidenta Soledad Martínez, el secretario general Facundo Pérez Carletti, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, la diputada nacional María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, entre otros. También estuvieron presentes legisladores como Silvia Lospennato, Martín Yeza, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, además de senadores y dirigentes provinciales de diversas partes del país.

Un paso hacia la autonomía

A pesar de los esfuerzos por mantener la unidad, el encuentro se desarrolló en medio de las divisiones internas que atraviesa el PRO. Fuentes cercanas a la reunión afirmaron que la decisión de mantener un bloque propio, en lugar de formar un interbloque con LLA, es un "pasito hacia la mayor autonomía" dentro del Congreso. En palabras de una fuente de la Mesa Nacional del PRO, el objetivo es "frenar nuevas fugas" y evitar que el partido se diluya en el oficialismo. "Hoy dimos un paso hacia mayor autonomía. No buscamos un quiebre total con el Gobierno, sino preservar nuestra esencia", agregaron.

Por su parte, María Eugenia Vidal dejó en claro que el PRO no conformará un interbloque con LLA y que se mantendrá como bloque independiente tanto en el Senado como en Diputados, "representando las ideas y valores del PRO". En su declaración, también hizo referencia a la renuncia de Santilli y la importancia de la independencia del partido: "Su decisión de ser ministro fue personal, el PRO es un partido independiente", subrayó.

Apoyo selectivo a las reformas de Milei

En cuanto a la relación con el gobierno de Milei, el PRO ratificó su apoyo a las reformas laboral, impositiva y el presupuesto 2026, consideradas como "nuestras ideas" por los presentes. Sin embargo, también quedó claro que el PRO mantendrá una postura firme en la defensa de la libertad de expresión y el respeto por las instituciones. "Apoyaremos lo que sea bueno para la gente, pero también seremos firmes en lo que no compartimos", afirmaron desde la Mesa Nacional.

Proyección hacia 2027

El futuro electoral del PRO también fue un tema central en la reunión. Mauricio Macri reiteró su intención de construir un candidato propio para las presidenciales de 2027, destacando la importancia de un equipo sólido en lugar de caer en especulaciones electorales. A pesar de la ausencia de Patricia Bullrich y Diego Santilli, quienes tomaron caminos separados, Macri aseguró que el PRO buscará ser un partido "disruptivo" y unificado en su propuesta para el futuro político del país.

En resumen, la reunión de hoy marca una definición clave para el futuro del PRO: un bloque autónomo en el Congreso, dispuesto a respaldar las reformas de Milei pero sin perder su identidad como partido. Con 16 diputados y una bancada similar en el Senado, el PRO se perfila como un actor clave en un Congreso fragmentado, con la mirada puesta en 2027, listo para ofrecer una alternativa independiente frente al oficialismo.