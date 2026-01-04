Repararán una vereda dañada por el temporal

Luego del fuerte temporal registrado el viernes por la tarde en la ciudad de Salta, la vereda del pasaje Miramar -donde funciona un reconocido local gastronómico- sufrió daños severos que derivaron en su hundimiento. La situación generó preocupación entre vecinos y comerciantes, y quedó registrada en imágenes y videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Ante este escenario, la Municipalidad de Salta confirmó que a partir del lunes se iniciarán trabajos de reparación en el sector. Personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó ayer una inspección preliminar para evaluar el estado de la estructura y definir el plan de intervención.

Según se informó oficialmente, desde el lunes comenzará la demolición de las losas que presentan daños estructurales, para luego avanzar con la reconstrucción de la vereda. El objetivo, indicaron, es trabajar con celeridad para restituir las condiciones de seguridad y transitabilidad en el menor tiempo posible.

Daño sobre la loza

El colapso dejó al descubierto un profundo pozo por el que el agua ingresaba con gran fuerza durante el temporal. De acuerdo a las primeras evaluaciones, el daño se produjo sobre una losa antigua que cubre un brazo del canal pluvial que desagua hacia la avenida Bicentenario.

En diálogo con El Tribuno, el secretario de Protección Ciudadana del municipio, Ernesto Flores, explicó que "se trata de una vereda muy vieja, por debajo de la cual pasa un conducto del canal. La parte inferior, que no se ve, es la que se ha dañado". Además, señaló que el uso intensivo del espacio, donde "se estacionan motos de manera permanente", pudo haber contribuido al deterioro de la estructura.

El lugar, clausurado

Flores había adelantado que se iban a hacer inspección más profunda junto a Obras Públicas, que incluirá el ingreso al interior del canal para evaluar su estado. "Seguramente vamos a demoler y hacer los arreglos correspondientes. Por ahora el lugar está totalmente cercado y clausurado", indicó.

El conducto afectado tiene aproximadamente 2,5 metros de ancho por 3 metros de alto y forma parte de un sistema pluvial antiguo que, en la zona de San Martín, se bifurca en dos brazos antes de volver a unirse aguas abajo.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos paciencia y colaboración, y pidieron respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar.

