VIDEO. Temporal en Salta: se hundió una vereda que cubría un canal cerca del parque San Martín

Una de las consecuencias más graves del fuerte temporal registrado en las últimas horas en la ciudad de Salta fue el hundimiento de la vereda de un local gastronómico ubicado en el pasaje Miramar, casi esquina Catamarca, frente al Parque San Martín.

El colapso generó un profundo pozo por el que el agua ingresaba con gran fuerza, una escena que quedó registrada en imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Ante esta situación, el secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad, Ernesto Flores, brindó detalles sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas. “Cercamos el lugar, es una viejísima loza sobre la vereda. Por ahí pasa un brazo del canal que desagua en la avenida Bicentenario. La parte de abajo de esa vereda, que no se ve, se ha dañado”, explicó en diálogo con el Tribuno. El funcionario, además, señaló que en el sector “se estacionan motos todo el tiempo”, lo que podría haber contribuido al deterioro de la estructura.

Inspección por dentro del canal

Flores adelantó que este sábado personal municipal realizará una inspección más profunda junto al área de Obras Públicas. “Seguramente vamos a demoler y hacer los arreglos. Vamos a ingresar a ese brazo del canal para inspeccionar por dentro. Por ahora, está todo clausurado el lugar”, afirmó.

El conducto afectado tiene aproximadamente 2,5 metros de ancho por 3 metros de alto. “El canal en la zona del San Martín se abre con dos brazos y luego se vuelve a unir, son canales antiguos”, detalló.

Más de 60 llamados al 105

Más allá de este hecho puntual, el temporal generó múltiples inconvenientes en la ciudad. Desde Protección Ciudadana informaron que se recibieron más de 60 llamados al 105, la línea de Emergencias de la Municipalidad.

“Habíamos registrado más de 60 incidentes: 30 por árboles caídos, algunos se partieron y hay que retirarlos; 15 por ramas caídas o en riesgo de caer, ramas grandes; 4 por voladuras de techos de chapa y 11 postes caídos”, enumeró Flores.

Las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles, postes, ramas y cables, obligando a la intervención de distintos organismos municipales. “Trabajamos todos los organismos municipales, con una organización que está bien aceitada junto al intendente”, remarcó el funcionario. También indicó que los puntos seguros y centros de evacuación fueron activados de manera preventiva, aunque finalmente no fue necesario utilizarlos. “No hubo evacuados”, aclaró.

Plazas azotadas

En cuanto a los espacios públicos, Flores reconoció que las plazas fueron de los sectores más afectados. “El mayor problema lo tuvimos en las plazas Belgrano y Gurruchaga, donde cayó mucho granizo y quedaron muy sucias”, señaló. No obstante, aseguró que los equipos municipales ya realizaron tareas de limpieza y despeje, al igual que en bocas de tormenta y desagües. “Los equipos que trabajaron con las ramas caídas también se pusieron a limpiar las bocas de tormenta, algo que siempre ocurre en varios lugares, pero que venimos atendiendo desde hace un mes”, concluyó.