Miles de venezolanos festejaron en el Obelisco

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina se concentraron este sábado en las inmediaciones del Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires, con banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que "por fin comenzará la libertad".

La movilización, que se inició de forma espontánea por la mañana, estuvo marcada por la emoción de las familias que debieron exiliarse en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en otro países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

"Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre", relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulaban por la Avenida 9 de Julio acompañaban con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchaban los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.

En respuesta al acontecimiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y al caer la tarde, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer se iluminaron con los colores amarillo, azul y rojo.

Además, se colocó una bandera de Venezuela en el Obelisco como gesto de acompañamiento. En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el suceso, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzó la protección de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela ante posibles incidentes.

Casi al mismo tiempo de esa celebración, pero frente a la embajada estadounidense -ubicada en el barrio porteño de Palermo- agrupaciones de izquierda se manifestaron para expresar su repudio hacia el gobierno de Donald Trump, quien ordenó la captura de Nicolás Maduro, el mandatario del país caribeño, en una operación que conmocionó al mundo.

Más testimonios

"Lo más importante fue sacar a esta gente, porque no podía haber algo peor que eso. Así que lo que viene son siempre cosas mejores. Estuvimos exactamente 25 años en las calles, cesó un poco porque tuvimos mucha represión, pero nunca dejamos de protestar nunca dejamos de luchar. María Corina Machado fue la que se impuso durante todos estos años y es la que ha dado la cara y es en la que queremos confiar", le dijo a Clarín Carmen Teresa Pérez.

Por su parte, Migdalia Velázquez aseguró que "tenemos la fe y la esperanza de que sea solo la transición y después que agarre nuestro presidente elegido. Se intentó por todos los medios, fuimos a Naciones Unidas, hicimos elecciones. La única forma era esto, lamentablemente".

A unos metros del escenario, Karli y Ronny Rondón se abrazan y sonríen. Ellos son pareja y viven en Argentina hace 8 años. Se emocionan al mencionar el afecto que recibieron de la gente de este país durante todos estos años en el exilio.

"Lo tomamos muy con pinzas (los dichos de Trump), si bien es lo que buscábamos, muchas personas dicen que él estaba pendiente del petróleo venezolano. Nosotros tenemos 25 años sin ver frutos del petróleo. Todo se lo llevaban a China o Rusia así que de verdad da igual", dice Ronny, quien llego al Obelisco para manifestarse.