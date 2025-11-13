Javier Milei celebró el acuerdo de Argentina con Estados Unidos: “Tremenda noticia”

El presidente Javier Milei definió esta tarde como una “tremenda noticia” el acuerdo comercial con Estados Unidos y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”.

Así se expresó Milei desde Corrientes en el marco de su discurso en la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Al respecto, el Presidente ironizó que los 14 viajes que hizo a Estados Unidos durante su gestión "estuvieron rindiendo un poquito", al destacar el acuerdo e inversiones de empresas de ese país para explotar los recursos naturales del país.

Milei, en esa línea, consideró que "están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial" y se mostró expectante por la inserción de Argentina en el mundo ante la "demanda de energía y alimentos".

También destacó el futuro desembarco de OpenAI en el país: "No es una inversión marginal, van a convertir a la Argentina en un hub mundial de inteligencia artificial", sostuvo.

En otro tramo de su exposición defendió la reforma laboral que su gestión prepara, al advertir que "cuando el 50 por ciento de los argentinos está en la informalidad" en el mercado de trabajo, "nadie puede decir que se pierden derechos".

"Nadie de los 'insiders' pierde derechos, y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, por lo que no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos y estafadores", expresó.

"Cerrando la noche populista"

También volvió a celebrar la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en octubre, al afirmar que "le ganamos 41 a 24 al kirchnerismo y estamos cerrando la noche populista". "Lo vamos a validar con los hechos siendo el gobierno más reformista de la historia argentina", insistió.

Y dedicó algunos párrafos para criticar al kirchnerismo, al señalar que "no paran de hacer recomendaciones comunistas".

"Twitter esta más divertido que nunca, escuchar a los kukas ahí es lo más divertido que hay. El otro día le querían poner impuesto al cajero, ahora volvieron con el impuesto a la herencia, no se renuevan, son Los Picapiedras", agregó.

“Argentina será enorme”

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que Argentina será “enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, expresó Bullrich desde sus redes sociales al destacar la gestión del canciller argentino.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.

"Otro gran paso"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró el acuerdo comercial anunciado hoy entre Argentina y Estados Unidos, y sostuvo que es "otro gan paso" para el desarrollo del país.

"La Libertad Avanza. Otro gran paso para acelerar y consolidar el desarrollo de la Argentina. Notable acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Argentina progresa", señaló el segundo de Luis Caputo en sus redes.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, junto a Luis Caputo.

Daza se convierte en el primer miembro del equipo económico en hacerse eco sobre el el acuerdo entablado entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

El mismo busca establecer condiciones claras, estables y basadas en reglas para el comercio y las inversiones entre ambos países, y se apoya en las reformas que Argentina ya puso en marcha para modernizar su economía.