Martín Menem habló de la relección de Javier Milei en 2027: “Empieza una etapa nueva”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alentó a la militantes y dirigentes de La Libertad Avanza en Corrientes y afirmó que continuarán con la gira para que el presidente Javier Milei sea reelecto en 2027.

Lo dijo acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los diputados nacionales Lisandro Almirón, Virginia Gallardo, entre otros, en lo que denominaron como “Tour de la Gratitud”.

“Corrientes es la primera provincia en esta recorrida, agradeciendo el esfuerzo de todos. Ahora empieza una etapa nueva: visitar cada distrito y prepararnos para que el Presidente Javier Milei sea reelecto en 2027”, dijo Menem.

Por su parte, Karina Milei expresó: "Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos. Y este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”.

Recordó que antes de la elección había anticipado a su hermano, el presidente Javier Milei, lo que iba a ocurrir: “Yo le dije el sábado: ‘Vamos a pintar el país de violeta’. Tenía mucha fe en lo que veníamos construyendo. Se dio”