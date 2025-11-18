Alejado del PJ, Jalil armaría un bloque con sus diputados

El gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, evalúa armar una bancada propia en la Cámara de Diputados con cuatro legisladores que le responden o bien fusionarse con los integrantes de Independencia, del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, para negociar directamente con el oficialismo y colaborar con el Gobierno.

Así lo señalaron fuentes legislativas, que indicaron que si bien Jalil no arribó a ninguna decisión, en sus planes figura la conformación de una bancada propia o una eventual confluencia con Jaldo y otros mandatarios del peronismo dialoguista en un interbloque.

De concretarse, los diputados catamarqueños Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, de UxP, junto a los electos Fernando Monguillot y Claudia Palladino, pasarían a integrar una bancada propia.

La decisión de Jalil impactará de lleno en el bloque de UxP, que se llamaría en diciembre Fuerza Patria y que quedaría, así, con 92 legisladores y podría perder su condición de primera minoría, lo que actualmente le permite tener la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados y resignar presidencias de comisiones.

La semana pasada se confirmó que el tucumano Javier Noguera se integrará al bloque Independencia, al que también se sumará el puntano Jorge Ferreyra.

La Libertad Avanza (LLA) tiene ahora 88 diputados y aspira a sumar dos legisladores y si forma un interbloque con los tres diputados de la Liga del Interior, superaría a UxP y eso impactará en la distribución real del poder en la Cámara.

Jalil fue uno de los pocos gobernadores del PJ que resultó victorioso en las elecciones del 26 de octubre, cuando alcanzó el 45% para Fuerza Patria contra el 33% de LLA, y quiere hacer valer ese apoyo en medio de la dispersión del peronismo.

Si avanza la idea del interbloque, Jalil y Jaldo miran con atención a sus pares Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones que ya tienen el bloque Innovación Federal.

Un jugador de peso

El interbloque de legisladores de las cuatro provincias norteñas, en caso de conformarse, podría convertirse en un aliado central del Gobierno libertario porque tendrá 15 legisladores de los cuales cuatro son catamarqueños, tres tucumanos, tres salteños y cuatro de Misiones, y hasta podría sumarse una diputada de Neuquén que responde al mandatario Rolando Figueroa.

En tanto, hasta ayer seguía siendo una incógnita la posición que asumirá el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tampoco definió si se mantendrá a sus legisladores en el bloque de Fuerza Patria o volverá a sostener un bloque propio como desde 2019.