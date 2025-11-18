Proponen reparar a víctimas del fentanilo contaminado

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés presentó ayer un proyecto de ley para reparar a víctimas sobrevivientes y familiares directos de los fallecidos meses atrás por el fentanilo contaminado a causa de la circulación de lotes adulterados del medicamento. Hasta octubre, el número de muertos ascendía a 124, pero la Justicia cree que son muchos más.

La reparación "integral e igualitaria" incluye una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, pero comprende también "prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral".

El proyecto prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación. Esta reparación podrá ser recibida por los hijos menores hasta los 18 años, a través de sus representantes legales, o mayores que estudian hasta los 25 años de edad con acreditación del certificado respectivo.

También estará dirigida al cónyuge o conviviente que acredite un mínimo de dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento. En el caso de las víctimas sobrevivientes, la subvención estará disponible para ellas durante el tiempo que perdure la incapacidad laboral ocasionada por el suministro del fentanilo.

"El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron", sostuvo Valdés, autor del proyecto que también lleva la firma de otros diputados de UxP y la izquierda.

Explicó que "la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina", por lo que subrayó la necesidad de encarar esta ley que ofrece "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados".

La iniciativa, que crea el "Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado", busca encomendar al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas.