Diputados: toma forma un nuevo interbloque de gobernadores afines al Gobierno, captando desertores de UxP

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, busca engrosar el volumen de Innovación Federal, la bancada de oficialismo blue que durante los primeros dos años del Gobierno de Javier Milei se volcó de lleno a favor de la agenda de la Casa Rosada, y en función de ello inició gestiones para incorporar en un nuevo interbloque a los diputados en fuga de Unión por la Patria (UxP), y también de aquellos, como los tucumanos de Osvaldo Jaldo, que ya se emanciparon del kirchnerismo tiempos atrás.

El mandatario salteño se asoció a otros gobernadores del peronismo soft como el mencionado Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, y también con sus pares de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa, con dos objetivos.

Por un lado, unir fuerzas en el reclamo de obras y fondos al Gobierno nacional mientras apoyan el rumbo general del país.

Y por otro lado, estos gobernadores del "Norte Grande" exploran un nuevo interbloque que tomaría como base la experiencia de Innovación Federal pero reagrupándose en un formato ampliado, supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias.

El jueves pasado, Sáenz estuvo en la Cámara de Diputados, donde fue distinguido con el galardón “Liderazgos Transformadores en América Latina”, que reconoce a líderes de diversos sectores que impulsan proyectos con impacto social y comunitario.

El mandatario salteño aprovechó su viaje a Buenos Aires para acelerar diálogos con distintos actores que están detrás del armado del nuevo espacio con eje en las provincias del norte del país.

Innovación Federal

En Innovación Federal, que es el espacio donde actualmente se insertan los diputados de Sáenz, los salteños confluyen con misioneros, además del rionegrino Agustín Domingo.

Éste último culmina su mandato en diciembre, pero la pérdida se compensará con el fichaje de la neuquina Karina Maureira.

La idea, bastante avanzada, es captar a los tres tucumanos del bloque Independencia y a los cuatro catamarqueños que Jalil está a punto de retirar de UxP.

Además, buscan seducir a diputados peronistas de provincias como La Rioja, San Juan y San Luis que están incómodos con la conducción kirchnerista que prima en el bloque de UxP, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Norte Grande

“Está la posibilidad cierta de conformar el interbloque pero no sabemos aún cuál es el número total de diputados que vamos a tener. Van a ser varios bloques porque cada provincia quiere mantener su identidad”, detallaron a esta agencia las fuentes consultadas de Innovación Federal.

En declaraciones radiales, el diputado nacional por Misiones Alberto Arrúa confirmó que están en tratativas para conformar un espacio más grande que Innovación Federal, con los gobernadores del Norte Grande.

“Nosotros tenemos que buscar una opción distinta a ser una oposición o un oficialismo. No estar de un lado ni del otro de la grieta sino un camino del medio. Apoyar los proyectos que sean buenos para las provincias y no hacerlo en los que no van a ayudarnos”, declaró el dirigente del Frente de la Concordia misionero.