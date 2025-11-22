PUBLICIDAD

The World's Best Vineyards 2025
relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Minería en Salta
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección
The World's Best Vineyards 2025
relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Minería en Salta
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección

Nacionales

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa

Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería. Fue agregado de Defensa en varias embajadas.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 17:14
Carlos Alberto Presti, designado como nuevo ministro de Defensa, es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Últimas noticias

