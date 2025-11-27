El Gobierno avanza con la reforma laboral sin consensos

El Gobierno definió ayer que enviará el proyecto de reforma laboral al Congreso próximo 9 de diciembre, después de haber reunido al Consejo de Mayo en la Casa de Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió a los representantes del cuerpo y, pese a la falta de consensos, el Gobierno ratificó que avanzará con lo que llama la "modernización" laboral.

La iniciativa se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la Uocra y representante de la CGT, Gerardo Martínez, quien había anticipado en el ingreso a la reunión sus reparos con la letra chica. La central obrera objeta, entre otros ítems, la ultraactividad en los convenios colectivos.

También desde la UIA se hicieron pedidos adicionales a los ítems del proyecto libertario. Uno de ellos es un reclamo para poner límites a las indemnizaciones por despidos, algo que los gremios rechazan de plano.

Así, en los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo de Mayo.

La base central del proyecto será la que impongan desde Balcarce 50, aunque fuentes oficiales aclararon que no buscarán romper lazos con la CGT.

Alrededor de la mesa ubicada en la planta baja de la Casa Rosada se dieron cita el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara alta; el diputado nacional Cristian Ritondo, por la Cámara baja; el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Al término del intercambio, el diputado Ritondo reveló que "no está el proyecto definitivo" de reforma laboral.

"Hay diferencias, por una lado desde la UIA lo quieren de una manera y, desde la CGT, de otra. Nosotros tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal".

Sin embargo, reconoció las diferencias entre los consejeros, al advertir que "somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100% pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año", añadió.

Según trascendió, la reforma laboral incluye como títulos la "ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual; trabajadores autónomos; democracia sindicales y derivaciones varias".

ATE en pie de guerra contra la modernización

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará hoy en San Luis su reunión de Consejo Federal en el que podrían definir nuevas medidas de fuerza para cuando la reforma laboral se trate en el Congreso.

El sindicato de estatales tampoco descarta manifestaciones y cortes de ruta en Navidad y Año Nuevo, en rechazo a las políticas de la gestión de Javier Milei.

El Confederal contará con la participación del Secretariado Nacional de ATE que encabeza Rodolfo Aguiar, como así también de los secretarios generales de las 24 provincias y las 191 seccionales que tiene el sindicato.

La reunión tendrá lugar hoy a las 10 en el Hotel Visit de la capital puntana, donde habrá unas diez horas de debate en las que los dirigentes de cada rincón del país expondrán las principales problemáticas regionales y locales.

Entre los principales temas que abordarán, figuran "la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno sin diálogo real, el recorte salarial, el impacto del ajuste en las provincias y municipios, entre otros ejes", informaron en un comunicado.

ATE advirtió sobre la posibilidad de que la reforma laboral de la gestión Milei incluya "la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad y aumentos salariales por productividad".