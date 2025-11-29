Orozco, Coraita y Royón: juraron los tres senadores nacionales por Salta

Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita y Flavia Royón juraron ayer como senadores de la Nación. Los dos primeros integrarán el bloque de La Libertad Avanza, mientras que Royón es parte del oficialismo provincial.

En una jornada cargada de simbolismo político y emotividad personal, los tres nuevos representantes de Salta en la Cámara Alta prestaron juramento en el Congreso de la Nación, en el marco de la sesión preparatoria que dejó conformado el cuerpo de cara al próximo período legislativo.

El primero en ser llamado al estrado fue el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, quien levantó la mano derecha, pronunció su fórmula de rigor y saludó luego a sus familiares, que lo acompañaron en uno de los balcones del recinto. Sonriente, posó para los fotógrafos junto a su hermano, sus sobrinos y primos, que viajaron especialmente para presenciar la ceremonia.

"Fue un acto muy intenso emocionalmente, un momento que va a quedar grabado en la memoria y en el corazón", expresó después, al recordar la presencia de su sobrino Bautista y de sus familiares radicados en Buenos Aires.

Guzmán Coraita anticipó a Radio Salta que se sumará de inmediato a la agenda legislativa del oficialismo nacional. "El Presidente ya dijo que este será el año de las reformas. Vamos a tener un Congreso muy intenso, con sesiones extraordinarias desde diciembre. Los primeros temas sobre la mesa serán el Presupuesto y la reforma laboral, que será el primer debate fuerte en la Cámara de Senadores", dijo. También recordó que el nuevo bloque libertario será presidido por Patricia Bullrich y que ya se realizaron varias reuniones preparatorias tras las elecciones.

Tras su juramento, llegó el turno de Emilia Orozco, quien ingresó al recinto acompañada, entre otros, por el empresario Alfredo Olmedo, a quien considera su "padrino político". Orozco fue una de las más celebradas en el recinto, y al finalizar la fórmula de rigor exclamó: "Sí, juro. ¡Y que viva la libertad!", en un gesto alineado con el estilo del oficialismo nacional.

La legisladora definió la jornada como "histórica" tanto para la Argentina como para su carrera personal. "Es un honor enorme representar a los salteños en un lugar donde por lo general llegan personas con muchos -y a veces obscenos- años en la política. Nosotros venimos a renovar esa impronta", afirmó en declaraciones a El Tribuno.

Destacó además el salto en la representación de La Libertad Avanza en la Cámara Alta: "Hoy pasamos de seis a 20 senadores. Estamos más que contentos". También agradeció el acompañamiento de su familia y remarcó el gesto de Olmedo al "dar un paso al costado" para permitir la renovación dentro del espacio.

La tercera en prestar juramento fue Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación y figura cercana al gobernador Gustavo Sáenz, quien asumió su banca dentro del oficialismo provincial. Royón destacó la importancia institucional del rol que comienza a desempeñar. "Es un gran desafío en un momento bisagra para la Argentina, donde el rol del Congreso va a ser fundamental", afirmó.

La senadora posteó luego en sus redes sociales: "Hoy jure como Senadora de la Nación. Llego con la fuerza de mi provincia, con la voz del interior y con el compromiso de defender lo que le corresponde a Salta. Es un honor y una responsabilidad inmensa. Vamos a trabajar siempre con seriedad, honestidad y coherencia". Según anticipó su agenda estará enfocada en los temas productivos y en la defensa del federalismo, con énfasis en sectores estratégicos para la provincia.

La asunción de los tres legisladores redefine el mapa político de la representación salteña en el Senado. En un Congreso que se anticipa convulsionado por las reformas anunciadas, los tres protagonizarán debates centrales en los próximos meses.



