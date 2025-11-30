PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lionel Messi
Navidad
Fórmula 1
Copa Sudamericana
Clima en Salta
Primera Nacional
José Alperovich
Juan Sebastián Verón
Jujuy
Lionel Messi
Navidad
Fórmula 1
Copa Sudamericana
Clima en Salta
Primera Nacional
José Alperovich
Juan Sebastián Verón
Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Murió Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Este domingo se confirmó el fallecimiento de quien fuera una figura de extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 18:12
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La provincia de Jujuy confirmó este domingo el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial

Meyer, quien había sido ratificado en su cargo para el período 2024-2025, contaba con una destacada y extensa carrera en la vida pública e institucional de Jujuy.

Su trayectoria en el Poder Judicial fue ascendente. Antes de asumir la presidencia de la Corte a principios de 2024, Meyer se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que había ingresado en diciembre de 2020.tVi3ug

La carrera pública de Meyer no se limitó al ámbito judicial. Anteriormente, ocupó importantes funciones en el Poder Ejecutivo: fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy entre los años 2015 y 2020.

Además, Meyer tuvo experiencia legislativa y municipal, ya que ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy, y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy durante la década del 2000.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD