Javier Milei celebró una presunta invitación de AC/DC a cantar en River, pero era fake

El presidente Javier Milei fue una víctima más de las fake news que día a día invaden las redes sociales. Ayer por la noche comenzó a circular una captura de una noticia falsa en cuyo título decía que AC/DC había decidido invitar al mandatario a cantar con ellos en el escenario de River en marzo de 2026.

La falsa noticia -que circuló con una imagen de los músicos británicos y el logo de Clarín- se difundió poco después de que la banda anunciara que tocará en el estadio Monumental el 23 de marzo del próximo año y a pocas horas del inicio de la venta de entradas. El contexto generó un manto de presunta legitimidad para que el Presidente confiara en la captura y la diera por válida.

"VAAAAAAAAMOOOOOO", escribió Milei en su cuenta de la red social X, al citar una publicación del usuario @gorrasdelcielo, que había compartido la captura falsa y dijo: "Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck", uno de los himnos de AC/DC.

Si bien el mandatario borró sus declaraciones en cuanto se enteró de que era mentira, Milei no fue el único que se dejó llevar por el calor del momento y sus seguidores dejaron registro del festejo con sus propios tuits. "No veo la hora de comprar las entradas para ver al Javo, y de yapa ver a AC/DC", dijo Mandrilandia en respuesta a la publicación del jefe de Estado.