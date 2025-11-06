PUBLICIDAD

6 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Gabinete provincial
CAUSA DE LOS CUADERNOS
caso jimena Salas
juicio por el crimen de jimena salas
Día internacional contra el bullying
informatica
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Juicio a Cristina Kirchner
Nacionales

Otro revés y otro juicio a la expresidenta: Anses reclamará que devuelva casi $1.000 millones

La Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por la expresidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia.
Jueves, 06 de noviembre de 2025 01:31
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazó la medida cautelar solicitada por la expresidenta Cristina Kirchner para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que se le había otorgado como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

Ese beneficio había sido suspendido por la Anses, que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y que ahora le reclamará a la actual presidenta del PJ que reintegre lo cobrado con anterioridad, cifra que se ubicaría en torno a los 1.000 millones de pesos.

En el marco de esta causa judicial, la exmandataria venía reclamando la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial.

La Anses recordó que se trata de un beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas en virtud de su contraprestación al honor y buen desempeño del cargo.

La decisión de las bajas se tomó luego de que la expresidenta fuera condenada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal Federal por ser considerada "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad.

La condena resultó luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual Cristina Kirchner cumple condena domiciliaria actualmente en su departamento del barrio de Constitución.

 

