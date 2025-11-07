LLA muy cerca de ser 90 en el bloque de diputados

La Libertad Avanza (LLA) buscará alcanzar 90 legisladores propios en la Cámara de Diputados cuando se produzca en diciembre próximo la renovación parlamentaria, después de la incorporación de ayer a la bancada libertaria de la legisladora del PRO Belén Avico.

El incremento de la bancada se realiza a expensas de la sangría del principal aliado, el PRO, que la semana pasada ya perdió cinco legisladores y a los que ayer se sumó Avico, además de que podría perder otra banca si renuncia Silvia Lospennato, electa legisladora porteña en los comicios distratales del 18 de mayo.

La cooptación de diputados del PRO para sumar más diputados a LLA tensa las relaciones con el jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, uno de los principales armadores de la alianza electoral entre ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Ayer se formalizó el pase de los cinco diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich a la bancada de LLA, que ahora pasará a tener 42 diputados hasta el 9 de diciembre.

Se trata de Damián Arabia, Silvana Guidici y Patricia Vázquez, con mandato hasta el 2027, y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado.

A esa lista se sumó ahora el anuncio de que Avico deja el PRO para sumarse a LLA de Córdoba y al bloque de diputados, según anunciaron ayer la ministra y futura senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque de los libertarios, Gabriel Bornoroni.

Avico había ingresado a la cámara en 2023 por el PRO, y tiene mandado hasta diciembre de 2027.

La bancada de LLA tendrá desde diciembre 88 diputados propios ya que, de los 64 que fueron electos, 51 pertenecen a la LLA, y aspira a sumar dos o tres legisladores más que podrían confirmarse en las próximas semanas.

Uno de los temas que aún queda pendiente es que hará Lospennato, que tiene mandato hasta el 2027 pero podría renunciar para asumir en la Legislatura porteña, con lo cual será reemplazada la bullrichista Lorena Petrovich.

También el oficialismo espera avanzar con las negociaciones con la diputada Véronica Razzini, otra exlegisladora del PRO que formó Futuro y Libertad.

Bullrich, jefa en el bloque del Senado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó la propia funcionaria, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", agregó Bullrich.

Bullrich conducirá desde el 10 de diciembre un bloque de 20 senadores y tendrá la difícil misión de trabajar para alcanzar acuerdos en torno a proyectos claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026, y las reformas laboral y tributaria.