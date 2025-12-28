La noche en que el barrio perdió la paciencia: Secuestran10 motos con escapes adulterados

La escena se repitió durante buena parte de la noche en el loteo Terranova, en Las Lajitas: ruidos persistentes, aceleraciones bruscas y escapes que rompían la calma habitual del barrio. El malestar vecinal derivó en llamados a la Policía y activó un operativo que terminó con diez motos retenidas y sus conductores infraccionados por distintas faltas.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 1 de Las Lajitas, dependiente del Distrito de Prevención 9, quienes acudieron al lugar tras una alerta ciudadana por ruidos molestos. Una vez en la zona, y con el apoyo de personal de Seguridad Vial, se realizó un control sobre los rodados que circulaban y permanecían concentrados en el sector.

Durante las verificaciones, los agentes detectaron múltiples irregularidades. Entre las principales, se constató falta de documentación obligatoria, modificaciones no permitidas en los sistemas de escape -una de las causas directas de los ruidos denunciados- y otras infracciones contempladas en la normativa vigente. Ante este escenario, se dispuso la retención preventiva de las motocicletas y la correspondiente sanción a los conductores.

Las actas labradas se encuadraron en la Ley Nacional de Tránsito 24.449/95 y en la Ordenanza Municipal N° 17/14, que regulan las condiciones de circulación, seguridad y niveles sonoros permitidos dentro del ejido urbano. La intervención contó además con la actuación de la Fiscalía Penal de Las Lajitas, que tomó conocimiento del procedimiento y de las infracciones detectadas, conforme al protocolo habitual para este tipo de situaciones.

En este caso, el despliegue permitió desactivar una situación que venía generando tensión en el barrio y dejó en claro que las denuncias vecinales pueden derivar en controles concretos y sanciones efectivas.

Entre las causas principales de las actas de infracción se destacaron: