Milei se reunió en Nueva York con grandes empresarios y los alentó a invertir en Argentina

El presidente Javier Milei se reunió este viernes en la ciudad de Nueva York con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas, a quienes invitó a invertir en la Argentina en la nueva etapa que se abre tras su triunfo electoral en las recientes legislativas.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford.

La reunión se extendió por una hora y media, en la que el jefe de Estado expuso las reformas que buscará en el ámbito laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en el país. Hasta ahora, la principal medida de la gestión libertaria en esa línea fue la implementación del RIGI, que establece exenciones impositivas para las empresas que vengan a invertir.

El encuentro se produjo luego del paso del mandatario por Miami donde disertó en un foro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura.

Tras el encuentro con los inversores en la Gran Manzana, al mandatario le quedaba una última actividad en la ciudad, su visita al sepulcro del "Rebe de Lubavitch", un sitio sagrado para el judaísmo jasídico y al que Milei acude habitualmente. En esta oportunidad iba a agradecer por su triunfo electoral del 26 de octubre, según trascendió.