Dos detenidos por el robo de una rastra en Aguaray

La Dirección General de Investigaciones de la Policía detuvo a dos hombres mayores de edad en el marco de una causa por el robo de una rastra mecánica perteneciente a una finca ubicada en Aguaray. La investigación se inició a mediados de noviembre, a partir de la denuncia realizada por el productor damnificado, y continúa abierta debido a que la maquinaria agrícola aún no fue recuperada.

En el avance de la causa, investigadores del Distrito de Prevención 4 concretaron esta semana cuatro allanamientos simultáneos. Los procedimientos se realizaron en los barrios San Martín y Aserradero de Salvador Mazza, y en el barrio 9 de Julio y el paraje Tobantirenda, en jurisdicción de Aguaray. Como resultado, se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación.

La causa es dirigida por la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, a cargo del fiscal Armando Cazón, con intervención del Juzgado de Garantías N°1.

El robo que dio origen a la investigación ocurrió en la zona rural de San Antonio, en el municipio de Aguaray. Según denunció el productor en noviembre, la rastra mecánica fue sustraída y trasladada hasta un lugar desconocido, aparentemente arrastrada por una camioneta Ford F-100. La modalidad del hecho llamó la atención por su espectacularidad y por la desaparición simultánea del vehículo utilizado, la maquinaria y el autor del robo.

El caso tomó mayor repercusión pública cuando se conoció que la maquinaria fue filmada mientras era robada, en un cruce de calles de la zona. Ante la falta de respuestas inmediatas, el damnificado recurrió a los medios locales para pedir colaboración y difundir el hecho.

"Nos robaron una rastra en la zona de San Antonio el día 16 de noviembre", expresó el productor en un mensaje enviado a medios de la región, entre ellos Infopocitos, en el que solicitó ayuda para dar con la maquinaria, fundamental para su trabajo diario. En esa misma comunicación detalló que se trataba de una rastra agrícola de color rojo, marca Apache, y aportó fotografías y datos del robo.

Además, dejó números de contacto para quienes pudieran brindar información que permitiera recuperar el equipo sustraído.