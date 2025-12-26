Una mujer se cortó un dedo y lo arrojó al mar

Un misterioso e insólito hallazgo sacudió la tranquilidad de Mar de las Pampas en los días previos a la Navidad: un frasco con un dedo humano apareció en la playa y desató un fuerte operativo policial.

La escena volvió a poner en el centro de la atención a la conocida "mujer de los cuchillos", un personaje que ya había generado revuelo en la zona sur del partido de Villa Gesell.

Todo empezó cuando personal de la estación de policía comunal 3ª recibió un aviso sobre la presencia de un frasco sospechoso en la intersección de calle 36 y la playa.

Al llegar, los efectivos preservaron la zona y convocaron a la policía científica, que confirmó lo que nadie quería creer: dentro del recipiente había una falange humana.

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, una testigo aportó un dato clave: momentos antes, logró ver a una mujer con la mano vendada y el frasco en la otra. Ella misma le contó, de acuerdo con la declaración de la vecina, que había sufrido un accidente doméstico y que, por motivos ligados a la religión umbanda, decidió arrojar el dedo al mar como una ofrenda. La investigación avanzó.

Desde el hospital municipal confirmaron que el día anterior una mujer ingresó por guardia con la amputación de un dedo, recibió atención médica y se retiró el mismo día tras recibir el alta.

El trabajo de los investigadores permitió identificar a la mujer. Se trataba de la misma persona que unos días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un violento episodio. Sobre ese caso, fuentes de la Secretaría de Seguridad local indicaron que la policía se acercó al lugar tras recibir alertas de los vecinos por una mujer que se encontraba realizando "rituales" en plena calle.

La acusada se resistió con una cuchilla de 45 cm, lo que obligó a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para lograr reducirla.