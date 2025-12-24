Piden la detención de una mujer por reiterados hechos de violencia contra su ex pareja en Tartagal

Un trabajador independiente de la ciudad de Tartagal solicitó nuevamente la detención e imputación de su ex pareja por lesiones graves y amenazas, tras denunciar una serie de episodios de violencia que se habrían extendido durante los últimos nueve meses. El reclamo fue presentado por su abogado querellante ante la Procuración General de la Provincia, ante la falta de medidas judiciales adoptadas hasta el momento.

Según la denuncia, el hecho más grave ocurrió el 30 de marzo, alrededor de las 19, en la vivienda del denunciante, meses después de que este decidiera finalizar la relación con la mujer, identificada con las iniciales L.A.T. La pareja había mantenido una relación de varios meses, de la cual nació un hijo.

De acuerdo al expediente 984/2025, radicado en la Comisaría 3ª de Tartagal, la mujer se habría presentado en el domicilio de su ex pareja y, tras reclamar una reconciliación, lo atacó con un arma blanca, provocándole varias lesiones, una de ellas de gravedad en la espalda. El hombre fue asistido en el hospital Juan Domingo Perón, donde recibió atención médica y presentó los certificados correspondientes.

Pese a la denuncia formalizada y a la documentación médica aportada, la mujer no fue detenida ni imputada, según indicó el abogado querellante, el penalista Rambert Alexis Ríos, quien señaló que desde entonces el denunciante continuó siendo víctima de insultos y amenazas cada vez que se cruzaban en la vía pública.

"Ella nunca fue imputada por los delitos de amenazas ni lesiones a pesar que su ex pareja fue asistido en el hospital y en su momento presentó todos los certificados y evidencias que daban cuenta el gravísimo hecho", dijo el letrado.

Según explicó Ríos, el hostigamiento no cesó con el paso del tiempo. “El calvario de este hombre no terminó ahí. Cada vez que lo veía en la calle lo insultaba y lo amenazaba”, sostuvo.

El letrado detalló que el 20 de diciembre se produjo un nuevo hecho de extrema gravedad, cuando la mujer habría intentado atacarlo nuevamente con un cuchillo en su vivienda de la zona norte de Tartagal. “Si no fuera por la intervención de la madre, que se interpuso y puso en riesgo su propia integridad, hoy estaríamos hablando de un desenlace mucho más grave”, expresó.

Ríos cuestionó la falta de medidas preventivas por parte de la Justicia y señaló: “Es evidente que esta mujer no está conforme y que va por más, pero ni la fiscal ni la jueza de violencia de género lo advirtieron así, porque nunca se adoptó una medida para proteger a mi cliente”.

El abogado también remarcó la preocupación del denunciante por la seguridad del hijo que tiene en común con la mujer. “No solo están las lesiones ya sufridas y las amenazas constantes, sino la angustia de este hombre por la integridad del niño. Él teme que su hijo quede al cuidado de una persona capaz de ejercer este nivel de violencia”, afirmó.

Finalmente, Ríos explicó por qué decidió elevar el pedido a la Procuración General: “Estamos a tiempo. No investigar una situación como esta es funcional a la violencia. Muchos hombres también son víctimas y, por vergüenza o miedo a la burla, prefieren mantener su identidad en reserva”.