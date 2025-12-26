Tras seis meses de caídas, las ventas en los supermercados crecieron 1,6%

Las ventas de supermercados registraron un marcador positivo en octubre, con un crecimiento de 1,6% respecto del mes anterior, de acuerdo con un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, las ventas en los autoservicios mayoristas también mostraron una mejora en el mismo mes que llegó al 4,2%, de acuerdo al organismo estadístico nacional.

En octubre, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 2,7% respecto a igual mes de 2024. Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2025 presenta una variación positiva de 2,7% respecto a igual período de 2024.

El relevamiento del Indec arrojó que en octubre el índice tuvo un incremento de 1,6% respecto al mes anterior, luego de seis meses de caída intermensual.

El aumento interanual

En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron en octubre los 2,17 billones de pesos, lo que implicó un aumento interanual de 27,8%. De ese total, el 96,6% correspondió a operaciones realizadas en el salón de ventas, mientras que el 3,4% se explicó por canales online.

Las ventas presenciales totalizaron 2,096 billones de pesos, con una suba de 27,6% interanual, mientras que las que se realizaron por canales online totalizaron 74.767 millones de pesos, con un incremento de 35,5% frente a octubre del año pasado.

Según el análisis del Indec por rubros, la mayor parte de las ventas estuvieron sobre productos de almacén (26,9%), seguido por artículos de limpieza y perfumería (13,7%), carnes (12,8%), lácteos (11,8%) y bebidas (11,5%).

Respecto de los medios de pago, las tarjetas de crédito fueron utilizadas casi en la mitad de las operaciones (44,9%), seguidas por las tarjetas de débito (25,8%), el efectivo (16,1%) y otros medios como billeteras virtuales y códigos QR (13,1%).

El relevamiento del Indec mostró que las mayores subas interanuales en ventas nominales se registraron en Neuquén (57,4%), Catamarca (37,3%), Mendoza (32,5%), San Luis (31,2%) y Córdoba (31,0%). Salta se ubicó entre las más bajas con el 17,4%.

En los mayoristas

Por otra parte, en autoservicios mayoristas el índice de ventas totales a precios constantes registró una disminución de 9,3% en octubre respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-octubre de 2025 registró una caída de 7,6% respecto a igual período de 2024.

Pese a la caída interanual, las ventas en autoservicios tuvieron un incremento de 4,2% respecto al mes anterior, informó el organismo.

En valores corrientes, las ventas de los autoservicios mayoristas sumaron 342.799 millones de pesos en octubre, lo que representó un incremento interanual de 12,0%.

Por rubro, el segmento almacén registró el 43,7% del total de las ventas nominales en los mayoristas, mientras que artículos de limpieza y perfumería sumaron 26% y bebidas 12,2%.