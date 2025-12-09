Ventas de las pymes cayeron más del 9,1% respecto a octubre

Las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) siguen sin repuntar. En noviembre se hundieron un 9,1% contra octubre y 4,1% interanual a precios constantes, consolidando la tendencia negativa en las ventas minoristas.

Los datos fueron informados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de la tendencia negativa ya consolidada desde mayo -en donde se cortó una racha de cinco meses en alza- en el acumulado del año se ubicaron en terreno positivo: se incrementaron 3,4% contra el mismo período del año anterior.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, más de la mitad (54,2%) de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual.

No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

Optimismo

Pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, en donde apuestan por un "reordenamiento" de las variables que permita reactivar la demanda interna.

En ese sentido, un 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que solamente el el 7,7% anticipa una evolución negativa. Un 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable.

Respecto al clima de inversión, el 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que no definió una postura.

"Consumo dual"

Desde la CAME señalan que noviembre fue un mes en donde se consolidó un escenario de "consumo dual", donde la "restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables".

"La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia".

Desempeño de los sectores relevados

El informe de la CAME indicó que seis de los siete sectores que forman parte de su relevamiento sufrieron bajas en noviembre. Los retrocesos más pronunciados se dieron en Perfumería (-17%); Bazar y decoración (-9,7%); y Alimentos y bebidas (-5,9%).

En el caso de los alimentos, las ventas del sector fueron afectadas principalmente por la pérdida de poder adquisitivo y la persistencia de la inflación en la canasta básica.

El único rubro con incremento interanual fue Farmacia (+1,8%), traccionada principalmente por factores estacionales. Se retrajo 9,1% contra octubre y en el acumulado del año subió 6,3%.