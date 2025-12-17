Milei repitió que "en agosto la inflación va a empezar con cero"

El presidente Javier Milei volvió a pronosticar ayer que para agosto de 2026 "la inflación va a ir a cero", tras destacar que corría a "17.000% y ahora está en 24%" anual.

"Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", expresó Milei al participar del streaming Carajo.

"Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más", subrayó el titular del Ejecutivo.

A la vez, el jefe de Estado destacó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar "el riesgo kuka" antes de ese proceso.

"Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta", resaltó Milei, que consideró que hubieran llegado al 50% si su cara estaba en la boleta.

"Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le pones una prima a la tasa de interés de EEUU. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabes que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con cómo se van asignando los recursos", explicó Milei.

Los pobres

Milei defendió la gestión económica de su gobierno y cruzó: "Es falso que no nos importan los pobres. Los países más libres son los más ricos y que menos pobres tienen. Es una gran mentira de lo que nos acusaron".

"Antes de que llegáramos nosotros, Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Toto (Caputo) dijo que en los últimos 100 años vivimos trabajando sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Hicimos control de precios, aparecía la escasez, aparecían los controles de cambio. Como no solucionabas el déficit se seguían generando los problemas. Entonces el sistema empezaba a funcionar peor y consecuentemente perdías libertad. La gente está en situación de vulnerabilidad y le decían que la solución era más Estado, más impuestos y más robo", apuntó.

"Respaldo inédito"

Según señaló el Presidente, antes de las elecciones de octubre, la oposición estuvo "8 meses tratando de romper el equilibrio fiscal" y afirmó: "El plan es importante, algunos dicen que al plan lo sostuvo EEUU, pero no nos van a dar una mano si nos estamos viniendo abajo, siempre le van a encontrar algo".

"Fue muy importante su ayuda, el rol de Trump y Bessent, mientras los socios de la casta querían que todo reventara aún cuando eso perjudique a la mayoría de los argentinos. El respaldo que nos dieron hizo que la gente piense que ellos estaban mintiendo", desatacó.