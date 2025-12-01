El gasto social evitó que 2,6 millones caigan en la indigencia

Las políticas de transferencia de ingresos destinadas a la niñez y a la adolescencia resultaron ser un anclaje fundamental contra la pobreza extrema en Argentina.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, sin los programas de asistencia, la indigencia sería un 82% más alta, afectando a 2,6 millones de personas adicionales.

Un análisis pormenorizado de las prestaciones (Asignación Universal por Hijo, Prestación Alimentar y Plan 1.000 Días) confirma que el conjunto de ayudas actúa como un "piso de ingresos" que evita que los sectores vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.

Ganadores y perdedores

El estudio analizó la evolución del poder de compra de las distintas prestaciones, encontrando un fuerte contraste en la capacidad de respuesta ante la inflación.

El informe muestra a la AUH como ganadora. El poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo se recuperó drásticamente a fines de 2023 (gracias a un aumento inicial del 100%). Desde entonces, su valor real se ha mantenido estable debido a un mecanismo de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Distinto es el caso de la Prestación Alimentar, que aparece como perdedora. Este beneficio muestra un deterioro sostenido. Al depender de actualizaciones de carácter discrecional y no de una fórmula de movilidad automática, sus aumentos han sido insuficientes para compensar el avance de la inflación.

El Plan 1.000 Días también aparece como ganador, ya que luego de un aumento nominal del 500% en 2024, su valor real se ha mantenido robusto y estable.

Más beneficios

El informe destaca que, en los últimos 15 años, la cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025.

Esta expansión del andamiaje social se consolidó con una inversión pública constante de alrededor del 1% del PBI.

Sin embargo, el informe concluye que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal, subrayando que el éxito de esta estrategia paliativa depende de la generación de crecimiento económico que reduzca la dependencia de la asistencia estatal.