Navidad en el Congreso, una tradición de la agrupación de Grabois que lleva 9 años

Centenares de mesas colmadas de familias en situación de calle compartiendo un brindis de medianoche, una comida navideña, un regalo de Papá Noel, un deseo de prosperidad en tiempos de crisis.

Esa fue la postal que volvió a dejar la plaza del Congreso en la Noche Buena, en esta Argentina de las dos caras: la de la exclusión social en alza y la crueldad como signo de época, y la de la solidaridad como reflejo necesario en un país con profundas desigualdades.

"Argentina Humana", la plataforma social de la agrupación Patria Grande de Juan Grabois, lo volvió a hacer.

Más de 5.000 personas excluidas por el sistema pudieron festejar la Noche Buena en la Plaza del Congreso, con abundante comida, shows musicales, peluquería gratuita y regalos para todos, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

En su novena edición, "la fiesta popular más grande de todas", como la denominaron sus organizadores, sumó a la convocatoria central en el Congreso réplicas en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, algunas por adelantado, como la multitudinaria cena del martes pasado en La Plata.

Para preparar el tradicional festejo del Congreso trabajaron más de mil voluntarios del Frente Patria Grande, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y autoconvocados independientes que se sintieron interpelados por la necesidad de ayudar.

Por la tarde empezaron a tomar ritmo los preparativos, cuando un camión gigante de cartoneros organizados en el MTE se estacionó frente al Palacio del Congreso, y los voluntarios empezaron a sacar de adentro cientos de mesas de madera plegables y otros elementos.

A través de un “pasamanos”, fueron moviendo las mesas a la plaza, donde ya se habían montado gacebos para recibir a los invitados de la noche.

Además de un menú navideño de tres pasos, la organización ofreció servicios de cuidado personal, duchas móviles, peluquería y un sector exclusivo para las infancias con juegos.

La visita de un Papá Noel disfrazado fue la frutilla del postre para que cada niño y niña recibiera su regalo navideño.

Famosos como la modelo Andrea Rincón, el periodista Alejandro Bercovich y el comunicador Eial Modavsky no se quisieron perder el acontecimiento, y se acercaron a la plaza del Congreso.

“La música y el arte funcionaron como un puente de integración en una noche donde las diferencias sociales quedaron a un lado”, destacaron los organizadores a propósito de los shows que brindaron artistas como Alan Sutton, Barbi Recanati, Mariu Serrano y Mundo Arlequín.

El contexto económico y social del país se hizo sentir en la convocatoria: desde la organización señalaron que, a diferencia del año anterior, cuando habían asistido 4.000 personas, en este 2025 la cifra escaló a 5.000 comensales.

Además de familias en situación de calle, algunas de las cuales pasaron a esa penosa condición en este 2025, participaron de la fiesta navideña personas de clase media empobrecidas.

"La cena fue preparada por 50 cocineras sociocomunitarias, las mismas mujeres que sostienen los comedores en los barrios populares durante todo el año, quienes elaboraron los platos con la misma dedicación con la que alimentan a sus comunidades", destacaron.

Presente en la jornada, el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande Itai Hagman destacó la “cantidad de voluntarios que se acercaron” este año para que “ninguna familia y ninguna persona pasara esta Noche Buena sin un plato de comida y sin poder celebrar la Navidad”.

“Más que nunca en este contexto de mierda que vivimos donde nos quieren inocular el individualismo, el egoísmo, el cagarnos en el otro (es necesario) reforzar la solidaridad más que nunca y seguir organizando todos los años y luchando con el pueblo argentino”, concluyó Hagman, acompañado las diputada nacionales Natalia Zaracho y Fernanda Miño, por el senador provincial Federico Fagioli, la legisladora porteña Mariana González y la ex diputada porteña Ofelia Fernández.

Por su parte, Grabois valoró la organización, la concurrencia y pidió seguir alimentando la “esperanza” con “rebeldía” y “pueblo”.