Aumento confirmado: el Gobierno nacional actualiza los sueldos de los funcionarios de Javier Milei

El presidente Javier Milei instrumentará aumentos de sueldos para sus funcionarios, aunque mantendrá congelado por “tiempo indeterminado” su propio salario, así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

“Desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así”, sentenció este martes.

Asimismo, aclaró: “El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente. Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den”.

La idea del Poder Ejecutivo es publicar el decreto que instrumentará los aumentos el próximo viernes 2 de enero. Sin embargo, no alcanzará al mandatario que optó por mantener su sueldo actual hasta nuevo aviso.

Se trata de un reclamo de varios integrantes del Gabinete que pierden capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación y la migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial.

Actualmente, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobra $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones.

La decisión de Milei sobre Villarruel

Milei resolvió excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la suba salarial a los funcionarios, según confirmaron fuentes oficiales.

“Son los únicos dos electos por la gente. El resto, son equipos técnicos convocados para mejorar el Gobierno”, argumentó una importante fuente.

Lo cierto es que el mandatario firmará esta noche el decreto que instrumentará un aumento salarial que alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores.

Sin embargo, tomó la definición de excluir también a la vicepresidenta de la determinación en el marco de la tensión abierta entre la titular del Senado y la Casa Rosada.

En las últimas semanas, Villarruel también se vio afectada por la previsión 0 incorporada en el Presupuesto 2026 proyectados para Bienes de Uso.

Si bien en Balcarce 50 aseguraron que Manuel Adorni corregiría partidas para asignarle fondos a la Cámara Alta, desde el Senado descartaron que se trate de “un error” como alegaban en la administración libertaria.

A principios de enero, Villarruel se había quejado de sus haberes al sostener que tenía “el sueldo congelado hace un año”, y planteó que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.