Nacionales

Cristina, "la mayor artífice de la organización criminal"

Así lo sostiene la UIF, quien en el marco de la séptima audiencia de la causa Cuadernos, apuntó al rol clave que tenían la exmandataria y su fallecido esposo.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 01:54
La UIF dice que Cristina dirigió una organización ilícita.
El Tribunal Oral Federal Número 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, celebró ayer la séptima audiencia del juicio en la causa Cuadernos, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el caso. Según la UIF, la expresidenta Cristina Kirchner fue la "principal artífice" de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su mandato.

La querella sostiene que la estructura delictiva operó entre 2008 y 2015 con el objetivo de generar dinero ilícito, enriquecer a los involucrados y financiar otros delitos, aprovechando la posición de poder de los funcionarios del Ejecutivo. La UIF indicó que Néstor y Cristina Kirchner lideraron la organización.

Los fondos obtenidos, según la acusación, eran entregados a los titulares del Ejecutivo o a sus secretarios privados en domicilios como Juncal 1411 y Uruguay 1306 en Buenos Aires, la Residencia de Olivos y la Casa Rosada. Parte del dinero se redistribuía o se utilizaba para pagos a otros funcionarios.

La UIF respaldó sus acusaciones con los testimonios de arrepentidos como Claudio Uberti y Ernesto Clarens, quienes afirmaron haber entregado dinero a Daniel Muñóz en el departamento de Recoleta. Además, la UIF detalló que empresas vinculadas a la financiación de campañas políticas hicieron aportes entre 2012 y 2015.

El organismo insistió en que Cristina Kirchner fue la jefa de la organización ilícita, consolidándose como la principal responsable tras la muerte de Néstor Kirchner.

 

