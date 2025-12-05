Cristina, "la mayor artífice de la organización criminal"

El Tribunal Oral Federal Número 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, celebró ayer la séptima audiencia del juicio en la causa Cuadernos, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el caso. Según la UIF, la expresidenta Cristina Kirchner fue la "principal artífice" de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su mandato.

La querella sostiene que la estructura delictiva operó entre 2008 y 2015 con el objetivo de generar dinero ilícito, enriquecer a los involucrados y financiar otros delitos, aprovechando la posición de poder de los funcionarios del Ejecutivo. La UIF indicó que Néstor y Cristina Kirchner lideraron la organización.

Los fondos obtenidos, según la acusación, eran entregados a los titulares del Ejecutivo o a sus secretarios privados en domicilios como Juncal 1411 y Uruguay 1306 en Buenos Aires, la Residencia de Olivos y la Casa Rosada. Parte del dinero se redistribuía o se utilizaba para pagos a otros funcionarios.

La UIF respaldó sus acusaciones con los testimonios de arrepentidos como Claudio Uberti y Ernesto Clarens, quienes afirmaron haber entregado dinero a Daniel Muñóz en el departamento de Recoleta. Además, la UIF detalló que empresas vinculadas a la financiación de campañas políticas hicieron aportes entre 2012 y 2015.

El organismo insistió en que Cristina Kirchner fue la jefa de la organización ilícita, consolidándose como la principal responsable tras la muerte de Néstor Kirchner.