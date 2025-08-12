El Banco Central entre los que menos reservas tiene en la región

Las reservas brutas de la Argentina deberían rondar los US$93.000 millones pero poseen uno de los niveles más bajos entre los países de la región, de acuerdo a lo estimado en un informe de GMA Capital.

Al desglosar las aristas de la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la primera revisión del programa con Argentina, que habilitó un giro de US$2.000 millones, el reporte focalizó en la acumulación de divisas como el "punto débil".

En este aspecto, remarcó la meta de engrosar las reservas "fue nuevamente el Talón de Aquiles", recordando que el Fondo otorgó un "waiver" (una exención) tras verificarse un desvío de alrededor de US$3.600 millones respecto de la meta pactada en -US$1.958 millones (a precios de hoy).

El informe revela que "Argentina figura entre los países de la región con menor nivel de reservas con respecto al nivel que se estima adecuado: solo un 54%", contraponiendo con "Chile que está por encima (79%), mientras que Brasil y Uruguay se destacan (120% y 181%), respectivamente".

Desde GMA Capital calcularon que "si tomamos el ratio del promedio de la región (121%), el número nuestro debería estar más cerca de los US$93.100 millones", cuando actualmente alcanzan los US$42.114 millones.

Señaló que "un nivel elevado (100%–150%) cubre al sistema ante eventuales salidas de capitales por menor rollover de deuda externa, desinversión, déficit comercial o pérdida de confianza en la moneda local".