Javier Milei, entre los cinco líderes mundiales con mayor aprobación, según un sondeo internacional

El presidente Javier Milei se ubica entre los cinco líderes mundiales con mayor índice de aprobación, según una encuesta internacional realizada por la prestigiosa consultora norteamericana Morning Consult. El mandatario argentino cosecha un 55% de imagen positiva, frente a un 40% de desaprobación.

Según supo Noticias Argentinas, el sondeo posiciona a Milei como el mandatario con mejor imagen de América Latina entre los medidos, superando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (también con 55% pero mayor desaprobación) y al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien apenas alcanza un 37% de apoyo.

El ranking global mide de forma periódica el pulso de la opinión pública sobre los principales mandatarios del mundo. En esta última medición, el Presidente argentino comparte el quinto puesto, en un listado que muestra una amplia dispersión en los niveles de apoyo.

1. Narendra Modi (India) : Lidera cómodamente con un 72% de aprobación.

: Lidera cómodamente con un de aprobación. 2. Lee Jae-myung (Corea del Sur) : Se ubica segundo con un 58% .

: Se ubica segundo con un . 3. Anthony Albanese (Australia) : Completa el podio con un 57% .

: Completa el podio con un . 4. Mark Carney (Canadá) : Cuarto lugar con 56% .

: Cuarto lugar con . 5. Javier Milei (Argentina) : Cierra el top 5 con 55% de imagen positiva.

: Cierra el top 5 con de imagen positiva. En el fondo de la tabla: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es el líder con menor aprobación del listado, con solo un 17%.

En la misma encuesta, otros líderes de relevancia mundial como el estadounidense Donald Trump obtienen un 45% de aprobación, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, alcanza un 40%.