Elecciones 2025. Fuerza Patria define en Salta su candidato a senador nacional: Leavy o Urtubey

Con el reloj en contra y el plazo de presentación de listas a punto de vencer, el frente "Fuerza Patria" vive horas de máxima tensión en la sede del Partido Justicialista de Salta.

Los nombres en disputa para encabezar la lista a senador nacional son los del actual legislador Sergio "Oso" Leavy y Juan Manuel Urtubey. Aunque la definición se espera para el último minuto de este domimgo, El Tribuno supo que el exgobernador de la provincia se perfila con viento a favor y ganaría la pulseada.

Las intensas reuniones, que se suceden sin interrupción desde hace días, cuentan con la presencia de los interventores del PJ, Sergio Berni y María Luz Alonso, quienes llegaron a Salta para oficiar de mediadores y garantizar un proceso ordenado. Sin embargo, las posturas de los principales contendientes parecen irreconciliables.

Por un lado, Sergio Leavy, quien busca su reelección, se mostró confiado en ser la figura que represente al "espacio nacional y popular". El legislador insistió en que su trabajo en el Congreso y su cercanía con la actual gestión nacional lo legitiman para ocupar nuevamente ese lugar.

Del otro lado, Juan Manuel Urtubey, pese a las críticas que recibió de los sectores más duros del kirchnerismo por sus antiguos cuestionamientos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se mantiene firme en su postulación.

La tensión es palpable en la Zuviría al 900, sede del PJ salteño, donde algunos referentes manifestaron su descontento con la posible candidatura de Urtubey.

Diputados nacionales

Mientras tanto, en lo que respecta a la lista de candidatos a diputados nacionales, solo trascendió el nombre del actual legislador Emiliano Estrada, quien podría encabezar la nómina.

El plazo para la presentación de listas vence a la medianoche, y todo indica que la definición se conocerá sobre el cierre.