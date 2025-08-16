¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

¿Una posible fractura en Fuerza Patria por falta de acuerdo?.

Sabado, 16 de agosto de 2025 00:00
La definición de los candidatos en Fuerza Patria se concentra en la categoría de senadores nacionales, donde la principal disputa está por el primer lugar de la lista. El senador Sergio "Oso" Leavy busca renovar su banca y logró ayer el respaldo de varias organizaciones.

En la vereda opuesta se ubica el exgobernador Juan Manuel Urtubey, recientemente incorporado al frente cuando se constituyó la alianza. Desde el urtubeycismo aseguran que es el dirigente que mejor mide en las encuestas, aunque los sectores kirchneristas más duros desconfían de esas cifras y advierten que pueden tratarse de "operaciones".

El recuerdo de las fuertes críticas que Urtubey lanzó en el pasado contra Cristina Fernández de Kirchner alimenta el malestar en algunos sectores internos. En ese marco, trascendió que si la decisión final no conforma a todos, Fuerza Patria podría fragmentarse, con la posibilidad de que uno de los aspirantes termine compitiendo por fuera del frente.

 

