Elecciones 2025. Fuerza Patria decidió quiénes serán sus candidatos en los principales distritos del país

Fuerza Patria presentó a los candidatos que competirán en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad: Jorge Taiana encabezará la lista de diputados nacionales por el distrito bonaerense e Itaí Hagman hará lo propio en la lista por CABA.

Asimismo, este espacio que nuclea las agrupaciones peronistas para las próximas elecciones legislativas nacionales logró sumar a Patria Grande, movimiento liderado por el dirigente social Juan Grabois, quien irá tercero en la lista de Taiana, como postulante de consenso.

Además, están dentro de dicha lista la diputada nacional Vanesa Siley; Sergio Palazzo, actual diputado y secretario general del sindicato La Bancaria; la senadora bonaerense Teresa García; el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla; la diputada nacional Agustina Propato y Hugo Moyano, abogado e hijo del dirigente camionero.

La nómina se completa con la legisladora provincial Fernanda Díaz; el dirigente del Frente Renovador (FR) Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia; la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; el diputado y referente sindical de la CTA, Hugo Yasky; la militante feminista Marina Salzman y el exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta.

En declaraciones radiales, Taiana sostuo que, desde Fuerza Patria, harán “un esfuerzo por esas esperanzas que hoy están caídas” y recordó la frase del ex presidente Néstor Kirchner: “Si no te gusta la sociedad en la que vivís, militá y cambiala”.

“Vamos a tener un despertar, pero para eso hay que mejorar la representatividad. Además, primero debemos enfocarnos en la generación de trabajo, lo cual implica una mirada muy distinta hacia la pequeña y mediana empresa que es la gran generadora de empleo en Argentina. Segundo, la defensa de la soberanía, que se expresa en distintos planos de lo que sucede en la Antártida, Malvinas y las concesiones que se dan sin condiciones. Y tercero es mayor cercanía de la dirigencia con la gente, porque parte de los problemas que vivimos es que ha habido un distanciamiento de la dirigencia con el hombre y la mujer común, con las personas que trabajan, y eso ha llevado a ese desencantamiento”, manifestó en Radio del Plata.

En Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, la lista de Hagman, que representa a la Ciudad de Buenos Aires, está compuesta por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del Partido Justicialista (PJ) Santiago Roberto y la ex legisladora porteña Lucía Cámpora; también se postulará el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, para renovar su banca en el Senado.

Tal como sostuvo Taiana, Hagman afirmó que, como fuerza “tienen un proyecto de Nación” y apuntó contra el PRO porque, el espacio de Mauricio Macri “lo único que hace es arrodillarse ante La Libertad Avanza (LLA)”.

“Estamos sufriendo la destrucción de las capacidades productivas de nuestro país, de instituciones básicas que garantizan derechos y queremos ponerle un freno a la motosierra de (Javier) Milei, a este modelo inhumano e insensible que pondera este Gobierno. Nuestra lista expresa una síntesis con diversidad y coherencia con los valores que nos unen”, expresó en la misma emisora.

En Santa Fe

En cuanto a la provincia de Santa Fe, Florencia Carignano de La Cámpora, encabezará una de las listas, junto a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y Soledad Brunetti, del FR, con el objetivo de competir contra el ex minsitro de Defensa, Agustín Rossi.

En Tucumán

Por su parte, el peronismo tucumano, finalmente, llegó a un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su antecesor Juan Manzur: el actual mandatario será candidato, secundado por la diputada Gladys Medina. Además, se postula en el cuarto lugar, desde Independencia (el bloque de Jaldo), Elias Fernández, quien podría conseguir su reelección si Medina que tiene mandato hasta el 2027 renuncia a su banca ya que igual puede continuar dos años mas.

En Chaco

Por otro lado, Fuerza Patria Chaco anunció ayer que el ex gobernador Jorge Capitanich será quién encabece la lista en esa provincia e irá como candidato a senador, acompañado por Magda Ayala; mientras tanto, el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, encabezará la de diputados nacionales junto con Julieta Campo, ‘Juanchi’ García y Luisina Lita.

Según indicaron fuentes partidarias, los candidatos de Fuerza Patria Chaco fueron designados por “unanimidad” en el marco del Congreso Provincial del PJ.

"Estamos juntos y, por eso, estamos unidos. Porque creemos en la unidad para construir la victoria. Con aciertos y errores, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores”, concluyó Capitanich mediante un comunicado.