Fuerza Patria, al borde del quiebra por la candidatura al Senado

La paz no reina en Fuerza Patria y, como lo adelantó El Tribuno, se asoma un quiebre por la puja de la candidatura a senador nacional. Anoche, muchos daban por cerrado que el postulante sería el exgobernador Juan Manuel Urtubey, pese a ser resistido por los kirchneristas de la primera hora.

Por su parte, el actual senador nacional Sergio "Oso" Leavy confirmaba que, como sea, será candidato como cabeza de lista por el "espacio nacional y popular". Ayer hubo una reunión entre los referentes de los partidos que conformaron el frente y los interventores del PJ, Sergio Berni y María Luz Alonso. Ellos buscarán en estas horas, a toda costa, que el frente no se desmorone. Es que circuló la versión de que Leavy se abriría si no va como primer candidato al Senado.

Aún quedan piezas por acomodar, como los candidatos a diputados, y aparecen nombres como Emiliano Estrada, aunque desde ese sector aún no dieron confirmaciones. Esta medianoche vence el plazo para presentar las listas ante la Justicia Federal.

Cabe recordar que los referentes más kirchneristas cuestionaron que Urtubey se haya sumado al frente por las críticas que lanzó años atrás a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el sector "U" remarcan que el exgobernador es el más competitivo.

Por estas horas habrá mucha tensión y, sobre todo, un desenlace.

Definición en los otros partidos

Si bien hay tiempo hasta esta medianoche ya se conocieron candidatos de otros espacios. Soledad Farfán comunicó que será candidata a diputada nacional por la UCR.

Los partidos del Frente de Izquierda: el PO, el MST y el PTS, tendrán la lista de diputados estará encabezada por Andrea Villegas (MST) y la de senadores por Claudio Del Plá (PO). Daniela Planes (PTS) será candidata a senadora en segundo término.

Por Política Obrera, en el caso del senado nacional, la lista estará encabezada por Julio Quintana. En la categoría de diputados nacionales, la misma será encabezada por Violeta Gil.