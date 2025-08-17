Sergio Leavy: "Seré candidato por el espacio nacional y popular"

En medio de la tensión por el armado de listas en Fuerza Patria, el senador nacional Sergio "Oso" Leavy confirmó que será candidato a senador en las elecciones de octubre de 2025 y lo argumentó en el pedido expreso de la militancia. "Yo voy a ser candidato por el espacio nacional y popular. Voy a representar a la militancia que me pidió que dé este paso. Tomé la decisión y voy a competir", aseguró.

El Tribuno le consultó si el elegido es Urtubey cuál será su medida, y respondió: "Solo digo que seré candidato, insisto por el espacio nacional y popular".

Leavy se mostró muy confiado en la expresión de apoyo de sectores que siempre estuvieron alineados con Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe recordar, que el viernes hubo un acto en la sede del Partido de la Victoria, donde partidos políticos, gremios y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia reclamaron que sea él quien encabece la lista de senadores nacionales de Fuerza Patria en Salta.

Leavy también reivindicó su trayectoria política y la coherencia de su espacio. "Yo siempre me mantuve en el mismo lugar. Pasamos momentos buenos, como cuando fuimos gobierno, y otros no tanto, pero nunca sacamos los pies del plato".