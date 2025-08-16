¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

homenaje al general José de San Martín
La pedrera
cerrillos
Seguridad
Reiki
Crisis Económica
feria potencia
Siniestro vial
San Roque
Edicion Impresa

Exigieron que Sergio Leavy encabece la boleta de senadores.

Leavy aseguró que él siempre estuvo en el mismo lugar: "Pasamos muchos momentos buenos, como cuando fuimos gobierno, y otros no tanto, pero nunca sacamos los pies del plato".
Sabado, 16 de agosto de 2025 00:00
En un salón del Partido de la Victoria colmado, diferentes partidos políticos, gremios y organizaciones sociales de varios puntos de la provincia exigieron que quien encabece la lista de senadores nacionales de Fuerza Patria en Salta sea Sergio Leavy.

En su discurso, el legislador nacional salteño señaló: "Es necesario seguir trabajando para detener el avance de la motosierra de Javier Milei contra los más necesitados. La insistencia del veto al aumento de los jubilados y a la emergencia en Discapacidad es un ejemplo de que tenemos que estar más unidos que nunca. Pero también es un ejemplo de que debemos tener representantes leales a nuestro pueblo en el Congreso".

En ese sentido, Leavy aseguró que él siempre estuvo en el mismo lugar: "Pasamos muchos momentos buenos, como cuando fuimos gobierno, y otros no tanto, pero nunca sacamos los pies del plato".

 

