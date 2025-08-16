Exigieron que Sergio Leavy encabece la boleta de senadores.

En un salón del Partido de la Victoria colmado, diferentes partidos políticos, gremios y organizaciones sociales de varios puntos de la provincia exigieron que quien encabece la lista de senadores nacionales de Fuerza Patria en Salta sea Sergio Leavy.

En su discurso, el legislador nacional salteño señaló: "Es necesario seguir trabajando para detener el avance de la motosierra de Javier Milei contra los más necesitados. La insistencia del veto al aumento de los jubilados y a la emergencia en Discapacidad es un ejemplo de que tenemos que estar más unidos que nunca. Pero también es un ejemplo de que debemos tener representantes leales a nuestro pueblo en el Congreso".

En ese sentido, Leavy aseguró que él siempre estuvo en el mismo lugar: "Pasamos muchos momentos buenos, como cuando fuimos gobierno, y otros no tanto, pero nunca sacamos los pies del plato".