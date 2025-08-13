"Oso" Leavy: Estoy trabajando para ser candidato a senador"

El actual senador nacional, Sergio "Oso" Leavy, confirmó que trabaja para ser el candidato de Fuerza Patria en las próximas elecciones de octubre, como cabeza de lista en la categoría senadores. Es que el domingo vence el plazo para anotar a los nombres que propondrán cada espacio para la Cámara Alta y la Cámara de Diputados. En ambos cuerpos legislativos se eligen tres representantes.

Fuerza Patria fue constituido la semana pasada por once partidos kirchneristas y peronistas. Entre los nombres que salieron en los últimos días está el del exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien también se anota para la senaduría, lo que generó malestar entre algunos kirchneristas.

En diálogo con El Tribuno, Leavy, quien también fue intendente de Tartagal, descartó cualquier aspiración a una banca que no sea la de senador. "No quiero ser diputado. Yo no estoy buscando trabajo, sino representar los intereses de los salteños. Hay algunas personas que están sacando encuestas, que dicen que no mido, y no tienen ningún asidero. Estos mismos encuestadores, en la elección provincial de mayo, aseguraban que (Bernardo) Biella ganaba y terminó perdiendo", señaló.

Leavy reivindicó su alineamiento con el kirchnerismo y su rechazo al gobierno de Javier Milei. "Yo estoy del lado antimilei, siempre estuve del lado del kirchnerismo. Nunca me escucharon hablar mal de Cristina. Siempre representé y voté a favor del movimiento peronista. Tengo todas las convicciones inquebrantables y mucha coherencia", sostuvo.

Por su parte, Ramón Jesús "Rana" Villa anunció que el próximo viernes, en la sede del Partido de la Victoria (Córdoba 660), se llevará adelante un "encuentro por la lealtad y el compromiso peronista" que reunirá a referentes del espacio. Según explicó, la convocatoria surge "en un momento clave" para definir el rumbo del sector: "Vamos a reivindicar nuestra alineación con Cristina Fernández de Kirchner y evitar la destrucción que está haciendo Javier Milei en el país. Necesitamos representantes coherentes, que estén alineados con el peronismo y puedan frenar la motosierra libertaria".

Villa anticipó que en el encuentro se emitirá un documento proponiendo la candidatura de Leavy, a quien definió como "un dirigente siempre alineado con los intereses del Partido Justicialista, la justicia social, los más vulnerables, los trabajadores, los jubilados y los estudiantes".

"No queremos infiltrados en el espacio"

Al ser consultado sobre si al referirse a "infiltrado" apuntaba al exgobernador Juan Manuel Urtubey, Jesús Villa , respondió: "Me refiero a cualquier persona. Sabemos quiénes son los que realmente van a votar contra mi ley. La idea es juntar varias voces y apoyar la candidatura de 'Oso' Leavy, reafirmando que queremos una persona como él en el Congreso".

Los espacios tienen tiempo hasta el domingo para definir los nombres que competirán en la elección legislativa de octubre.