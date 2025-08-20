PUBLICIDAD

Camión vuelco
Emergencia en discapacidad
Veto presidencial
Salta
Elecciones 2025 en Salta
Salta
Municipalidad de Salta
Caso Leonel Francia
Fentanilo contaminado
Copa Libertadores
Nacionales

Ordenan la detención Ariel García Furfaro, dueño de un laboratorio por el caso del fentanilo contaminado

La Justicia dispuso la detención del titular de HLB Pharma, y otras figuras clave de Laboratorios Ramallo, en una investigación por la muerte de al menos 96 personas vinculadas al consumo de fentanilo contaminado.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 20:13
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.

El magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

Los allanamientos son llevados a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

 

Temas de la nota

