Coimas: la decisión del Gobierno sobre la ANDIS en medio del escándalo

El Gobierno analizaba traspasar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud, en medio del escándalo por la denuncia por supuestos cobros de coimas en el organismo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la gestión de Javier Milei tenía previsto “traspasar ANDIS a la órbita de la administración pública” en la cartera de Salud, dado que “actualmente es un ente descentralizado”.

“Eso va a generar que todo sea más transparente”, añadieron las fuentes, que aclararon que no se necesita nueva legislación ni facultades delegadas.

El Gobierno lleva adelante una auditoria en la ANDIS y reconoce que “están revisando todo”, entre ellos los contratos de la droguería Suizo Argentina, que calificó de “llamativos”. Incluso indicaron que puede haber algunos “contratos extraños” y anticipan que “irán al hueso”.

“Vemos a la Justicia llamativamente muy expeditiva”, señalaron.

En el Gobierno consideran que Diego Spagnuolo, el titular de la ANDIS desplazado por los supuestos audios, “no puede ser ‘arrepentido’ porque no tenía nadie más arriba”.

También están esperando en la Casa Rosada encuestas que llegarán los próximos días en las que se evaluará el impacto del caso.

A la vez, aseguran que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “no tienen que hablar porque no tienen nada que ver”.