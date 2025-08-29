Evacuaron de una caravana a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron ser evacuados ayer de la caravana que integraban en la provincia de Corrientes, después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.

El partido liberal tenía previsto realizar una caminata por el centro de la ciudad de Corrientes para acompañar a Almirón durante su cierre de campaña, pero sus referentes debieron ser retirados del lugar en medio de golpes y forcejeos.

Tras el episodio, Menem salió a expresarse en sus redes sociales y sentenció que "no hay término medio. Tenemos dos caminos: avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre".

En la misma línea se pronunció el armador bonaerense del partido violeta, Sebastián Pareja, quien atribuyó los escraches a dirigentes libertarios en varios puntos del país a la "desesperación" kirchnerista.

"Los ataques en Junín, Lomas de Zamora, la UBA y Corrientes, no hacen más que confirmar la desesperación kirchnerista porque saben que se les terminan todos los curros. A 10 días de las elecciones bonaerenses saben que el territorio del que hicieron su mayor Kueva les va a decir en las urnas", vaticinó Pareja desde sus redes sociales.

En declaraciones a la prensa, Almirón se sumó al repudio a los hechos de violencia y lo atribuyó a "gente que no se banca competir" en las urnas. "Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría", relató Almirón.

Y añadió que "el 31 de agosto los correntinos vamos a votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos".

Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia de los dirigentes libertarios en la capital correntina se suman al escrache que sufrió el miércoles el presidente Javier Milei en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

En esa localidad del conurbano bonaerense, el jefe de Estado tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de LLA y el PJ, que el mandatario atribuyó a "los kukas tira piedras".

Los que respaldan a Pablo Valdés

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés, y el candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti se mostraron ayer juntos en clave electoral y con el objetivo de apuntalar la agenda federal por la que pujan desde el flamante espacio Provincias Unidas. La actividad tuvo lugar en la ciudad de Corrientes, distrito que será clave para que Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario provincial, logre retener la Gobernación para la UCR en las elecciones del domingo próximo. Pullaro y Schiaretti fueron recibidos en la Casa de Gobierno por Valdés, en un encuentro al que se sumó el senador nacional Carlos Espínola, quien se acercó en su momento al gobierno del presidente Javier Milei. Pullaro y Valdés rubricaron un convenio para establecer una conexión fluvial entre ambas provincias.