Andis, Libra y fentanilo, el triple frente en Diputados

Con tres frentes de investigación abiertos simultáneamente, la Cámara de Diputados se convirtió en el teatro de operaciones de una oposición que se pone al acecho de un Gobierno envuelto en serias sospechas de corrupción y que transita a los tumbos la última recta hacia las elecciones.

Los audios del desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, que pusieron al desnudo un presunto sistema de recaudación ilegal de coimas, helaron la sangre de los hermanos Milei y dejaron sin reacción a la Casa Rosada.

Después de varios días de silencio nervioso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se abalanzó sobre la granada y relacionó las denuncias con la proximidad electoral.

Además, el riojano puso "las manos en el fuego" por Karina Milei y Lule Menem, los dos más complicados por las declaraciones de Spagnuolo, quien fue el primer fusible del Gobierno.

La falta de respuesta oficial se acentuó el martes pasado, cuando el ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante titular de la Andis, Alejandro Vilches, brillaron por su ausencia en un plenario de comisiones donde habían sido citados de urgencia para que rindieran cuentas.

Las sillas vacías de los dos funcionarios contrastaron con las decenas de proyectos que se acumulan en la Cámara baja con pedidos de interpelaciones, solicitudes de informes y hasta de creación de una comisión investigadora.

Tampoco el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pudo despejar ni uno solo de los interrogantes que le volvieron como lanzas afiladas durante su informe de gestión en el recinto de Diputados.

Durante su presentación, Francos gambeteó con habilidad las preguntas sobre las responsabilidades de Karina Milei en la supuesta red de corrupción vinculada a la Andis, mientras las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaban un escandalete de alta peluquería que graficó a la perfección el estado de degradación que padece el Congreso.

Otro caso es la tragedia del fentanilo contaminado, que ocurrió luego de que el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) pasaran por alto las alertas sobre las deplorables condiciones de producción de las ampollas adulteradas en el laboratorio HLB Pharma. La próxima semana se dictaminaría la creación de la comisión investigadora.

La investigación del criptogate Libra también avanza en la Cámara de Diputados después de meses de empantanamiento por artilugios dilatorios orquestados por el oficialismo y sus aliados con el solo fin de frenar el funcionamiento de la comisión investigadora.

