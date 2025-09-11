PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Educación
Concejo Deliberante de Salta
Becas Progresar
deportaciones
Juan Schiaretti
Orán
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Aguas Blancas
Hospital Materno Infantil
Educación
Concejo Deliberante de Salta
Becas Progresar
deportaciones
Juan Schiaretti
Orán
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Aguas Blancas
Hospital Materno Infantil

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1395.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Schiaretti y el armado de Provincias Unidas

El exgobernador busca fortalecer la campaña del espacio político.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 01:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El primer candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, encabezó ayer una reunión junto a postulantes del mismo espacio político de distintas provincias del norte y Cuyo, con el objetivo de apuntalar la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 26 de octubre.

"Recibí en Córdoba a dirigentes de La Rioja, San Juan, Mendoza, Catamarca, San Luis y Chaco, que nos acompañarán como candidatos a legisladores en las elecciones del 26 de octubre", señaló el exgobernador de la provincia mediterránea.

Según expresó en declaraciones a los medios, junto a los dirigentes que participaron del encuentro comparten "un mismo desafío" que es el de "construir una Argentina verdaderamente federal, que impulse la producción, genere trabajo y lo haga con sensibilidad social".

Cumbre en Río Cuarto

Este encuentro tuvo lugar en la previa a la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas en Río Cuarto, evento que reunirá a Schiaretti junto los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Chubut, Ignacio Torres, de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Jujuy, Carlos Sadir.

Se prevé que esta foto de los principales referentes de Provincias Unidas tenga lugar mañana, en una imagen que será una demostración de fuerza y un mensaje hacia la Casa Rosada.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD