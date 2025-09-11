PUBLICIDAD

Nacionales

Se necesitan ingresos por $1.160.780 para no ser pobre

La canasta para una familia tipo subió 1% mensual en agosto. La inflación del mismo mes fue de 1,9%, según el Indec.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 01:27
Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.160.780 para no ser pobre en agosto, según la Canasta Básica Total (CBT) informada hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La misma familia precisó $520.529 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer en la indigencia.

La CBT aumentó 1,0% mensual, mientras que en comparación con igual mes del año pasado se incrementó en 23,5%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló una suba de 13,3%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,0% mensual. En comparación interanual, aumentó un 23,5%. En lo que va del año, la CBA acumuló una suba del 15,8%.

En julio, el Indec había marcado que para no ser pobre una familia tipo necesitaba $ 1.149.353. Mientras que para no caer en la indigencia el número fue de $ 515.405. En julio la variación mensual había sido 1,9% para ambas estimaciones.

Otros grupos

De acuerdo con la medición del Indec, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT.

Comparado con la inflación de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (1,9%). Ambas también quedaron por debajo en la medición interanual (33,6%).

 

