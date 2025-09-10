La inflación de agosto se mantuvo en 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La inflación del mes de agosto fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que va del año, acumula un total de 19,5%.

En la medición interanual, contra agosto del 2024, el incremento alcanzó el 33,6%.

Transporte (3,6%) fue el el rubro que registró el mayor alza en el mes. Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

Así, la inflación de agosto se ubicó por debajo de los esperado, que rondaba entre el 2% y 2,2%.