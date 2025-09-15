Bullrich oficia de mediadora en la interna libertaria

En traje de candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adoptó un rol central camino a las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre, y trabaja para ser una de las grandes protagonistas durante estas seis semanas de campaña electoral.

Tras la derrota en los comicios bonaerenses, Bullrich se mostró activa en la reformulación de la estrategia y no dudó en interceder en la puja interna que se libra entre los vértices del sulfatado Triángulo de Hierro, bajo la bendición del presidente Javier Milei.

Trascendió que la ministra de Seguridad tomó la palabra durante la primera reunión de la mesa política reducida, que reeditó sus encuentros a pedido del mandatario para evitar "repetir los errores" de la elección por la composición de la Legislatura bonaerense, y pidió darle fin a los conflictos internos que no cesan en La Libertad Avanza.

Luego de que el tuitero Daniel Parisini, mejor conocido como "El Gordo Dan", y una serie de cuentas libertarias utilizaran sus perfiles en la red social X para exponer sus críticas contra los armadores karinistas Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja, a quienes responsabilizan por la abultada derrota por 13 puntos y medio con Fuerza Patria, la funcionaria envió un ultimátum para los que considera conducidos por el asesor presidencial, Santiago Caputo.

"Patricia no habló de nadie en particular, pero pidió terminar con las peleas internas bajo el concepto de que hay que ordenar la tropa como una flecha hasta el 26 de octubre", revelaron desde su entorno a esta agencia.

Durante el primer intercambio de esta semana, luego de las dos primeras reuniones de equipo del lunes a las que asistió, Bullrich pidió "estar todos en una misma línea, una misma campaña y parar cualquier tipo de guerrita interna".

Ese mismo martes por la tarde también hizo su debut con una silla en la mesa bonaerense encargada de reordenar los lineamientos a seguir para revertir la dura derrota en la provincia de Buenos Aires en los comicios nacionales.

Se trata de una instancia desconocida para ella desde su traspaso a las filas violetas dado que antes de la elección del 7 de septiembre, no formaba parte de la lista de asistentes.

Los que la frecuentan detectan que el conflicto interno preocupa desde hace bastante tiempo a la funcionaria que, el mismo domingo, en el búnker de La Libertad Avanza en el salón platense de Gonnet, expuso el tema ante el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.