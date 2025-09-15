Otra semana caliente en Diputados

Diputados de la oposición realizarán una sesión este miércoles, donde buscarán volver a dar un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei, con el rechazo a los vetos de las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.

La sesión fue convocada para las 13 por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, que aseguran tener los números para el quórum y para poder insistir con las leyes sobre el Garrahan y las Universidades.

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la oposición se encuentra más afilada y confiada en que podrá triunfar en este nuevo objetivo que se ha propuesto, que es rechazar los dos vetos presidenciales.

Además la sesión especial en la Cámara baja se realizará en medio de una marcha que se realizará al Congreso, de organizaciones sociales y estudiantiles a favor de la insistencia de estas leyes rechazadas por el Gobierno, con el argumento de que afectan el equilibrio fiscal.

Poroteo

En el recinto, en primer lugar se deberá habilitar con los dos tercios el tratamiento sobre tablas de las dos leyes y allí se podrá medir si los opositores tienen un margen holgado para insistir con esas normas.

En el caso de la emergencia pediátrica, en la Cámara de Diputados se aprobó con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que superó los dos tercios. Los opositores creen que ese número crecerá.

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las Universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios.

Los opositores miran la postura que tendrían los cinco que se abstuvieron.