Cadena nacional de Javier Milei sobre el Presupuesto 2026: lo más importante de su discurso

21:22

Milei anunció aumento de presupuesto en universidades y en salud

El presidente Javier Milei anunció hoy que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.

También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

21:15

“Todos los experimentos fueron ensayados por los más variados alquimistas”, dijo Milei

El presidente Javier Milei afirmó hoy que “todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía”, al defender el equilibrio fiscal y cuestionar la emisión monetaria.

“Es precisamente por eso que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte, peor también es precisamente por eso que esta vez el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo vale la pena”, añadió por cadena nacional.

"Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos"

21:12

Milei: “Lo peor ya pasó, quiero agradecer el apoyo durante este primer período”

El presidente Javier Milei afirmó hoy que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.

De todos modos, reiteró por cadena nacional que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.

21:03

Milei: “Entendemos que muchos argentinos aún no perciban el éxito de la gestión en su realidad material”

El presidente Javier Milei afirmó hoy que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”.

“Durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor”, expresó Milei por cadena nacional.

Frases más importantes

"El equilibrio final es la piedra angular de nuestro Gobierno y es innegociable"

"Celebramos la baja de la inflación y la pobreza, pero entendemos que muchos argentinos no lo sientan"

"Hay una relación directa entre el equilibrio fiscal y el crecimiento, fallar es volver a caer en el pozo"

"Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que se hizo fue cambiar la receta"

"Nos emocionamos demás porque nos entusiasma el futuro"

"Este presupuesto aumenta la partida en educación, salud, jubilación y discapacidad por encima de la inflación"

"El Presupuesto es la hoja de ruta y no un mero papel sin consecuencias"

"En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, Roma no se construyó en un día"

21:03

Milei: “El futuro depende de una sola cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”

El presidente Javier Milei sostuvo hoy que “el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”.

Así se manifestó por cadena nacional al anunciar el envío del Proyecto 2026 al Congreso.