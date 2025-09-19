Vuelan las tasas: cuáles son los bancos con mejores plazos fijos en Argentina

En un marco de escalada del dólar e incertidumbre económica, muchos trabajadores están buscando cómo cuidar sus ahorros y protegerse de la inflación; en ese contexto vale la pena saber cuáles son los bancos que ofrecen una mejor tasa de interés en Argentina.

Con el BCRA operando fuertemente para evitar que se dispare el dólar, los argentinos tienen los ojos puestos en cuánto pagan los bancos con respecto al plazo y cuáles son las billeteras virtuales para operar en el mercado fintech.

Los bancos con mejores tasas de interés en Argentina (TNA):

Banco del Sol: 55,00 %

Banco Voii: 55,00 %

Banco Meridian: 54,50 %

Banco de la Provincia de Córdoba: 52,00 %

REBA Compañía Financiera: 50,00 %

Banco Bica: 49,00 %

Banco de Corrientes: 48,00 %

Banco del Chubut: 48,00 %

Banco Hipotecario: 45,50 %

10.Banco Nación: 43,00 %

Banco COMAFI: 43,00 %

12.Banco ICBC: 42,30 %

13.Banco Credicoop: 42,00 %

14.Banco Provincia: 42,00 %

15.Banco Galicia: 41,00 %

16.Banco BBVA: 41,00 %

17.Banco Macro: 40,50 %

18.Banco Santander: 38,00 %

19.Banco Ciudad: 35,00 %

Es importante recordar que los plazos fijos exigen inmovilizar el capital invertido durante al menos 30 días en la cuenta, por lo que no tienen un retiro inmediato, cómo si ofrecen muchas billeteras virtuales.

Billeteras virtuales en Argentina:

Prex Argentina (FCI Money Market): 45,04 %

Naranja X (Cuenta Remunerada): 43,00 %

Ualá (Cuenta Remunerada): 40,00 %

Claro Pay (FCI Money Market): 39,57 %

IEB+ (FCI Money Market): 38,29 %

Cocos (FCI Renta Mixta): 36,03 %

Lemon Cash (FCI Money Market): 32,89 %

Mercado Pago (FCI Money Market): 31,61 %

Estas opciones se destacan porque acreditan intereses de forma diaria y mantienen el dinero siempre disponible. En la práctica, permiten que cada peso invertido empiece a generar rendimiento automáticamente.